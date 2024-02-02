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انخفاض أسعار الأغذية عالمياً لأدنى مستوى منذ 3 أعوام

منذ 4 ثواني
انخفاض أسعار الأغذية عالمياً لأدنى مستوى منذ 3 أعوام

وطنا اليوم:انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية في يناير كانون الثاني إلى أدنى مستوياته في قرابة ثلاث سنوات، مدفوعا بانخفاض أسعار بعض أنواع الحبوب وأسعار اللحوم.
وقالت المنظمة الجمعة إن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 118 نقطة في يناير كانون الثاني انخفاضا من 119.1 في الشهر السابق.
وقراءة يناير كانون الثاني هي الأدنى منذ فبراير شباط 2021.


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