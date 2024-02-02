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تقرير: إدارة بايدن تعتزم تأهيل شرطيين لقطاع غزة بالتعاون مع السلطة

منذ ساعة واحدة
تقرير: إدارة بايدن تعتزم تأهيل شرطيين لقطاع غزة بالتعاون مع السلطة

وطنا اليوم:أفادت القناة 13 تالعبرية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم تأهيل قوات شرطة فلسطينية لقطاع غزة بالتعاون مع مسؤولين السلطة الفلسطينية.
وبحسب ما ذكرته القناة 13 العبرية، فإن تأهيل الشرطة يأتي حتى يتمكنوا من تشكيل قوة شرطية تعنى بالجانب الأمني في القطاع في “اليوم التالي” للحرب على غزة.
وقالت القناة إن الإدارة الأمريكية تدفع باتجاه إقرار هذه الخطة التي سيقوم بموجبها الجيش الأمريكي بتدريب جهات في قطاع غزة عسكريا، للقيام بهذه المهمة، “بينما تماطل حكومة نتنياهو باتخاذ قرارات بشأن ‘اليوم التالي‘ للحرب” المتواصلة منذ السابع من أكتوبر.
وأشارت القناة، إلى أن القوة الشرطية ستعمل على إدارة النظام المحلي في قطاع غزة، وأن أن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية عرضوا أسماء جهات في قطاع غزة يمكن أن يلعبوا هذا الدور في المستقبل، خلال محادثات أجروها مع الإدارة الأمريكية.
وأوضحت أن مسؤولين أمريكيين عرضوا المقترح على نظرائهم في تل أبيب خلال زياراتهم الأخيرة إلى تل أبيب، مشيرة إلى أن المقترح “لم يحظ بموافقة حكومة نتنياهو التي تتجنب إجراء مناقشات حول ما بات يعرف بـ”اليوم التالي” للحرب


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