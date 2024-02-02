بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يمنع المصلين من الوصول للأقصى ويعتقل العشرات بالضفة

منذ ساعة واحدة
الاحتلال يمنع المصلين من الوصول للأقصى ويعتقل العشرات بالضفة

وطنا اليوم:أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة حواجز عسكرية على مداخل البلدة القديمة في القدس، ومنعت أعدادا كبيرة من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد، حيث أوقفت قوات الاحتلال المواطنين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.
وأجبرت القيود الإسرائيلية مئات المصلين على أداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة بما فيها باب الأسباط ورأس العامود وحي وادي الجوز، عقب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.
ورغم تلك القيود، تمكن 13 ألف فلسطينيا من الوصول للمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه.
ويفرض الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في القدس منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما في ذلك حملات اعتقال وتوقيف للشبان والاعتداء عليهم، والتضييق على من يريد الوصول للأقصى وخاصة يوم الجمعة، وسط اقتحامات متكررة للمسجد من قبل المستوطنين تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

استمرار الاعتقالات
ومن جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 25 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بينهم سيدة وجريح وأطفال، وارتفع بذلك عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى 6485 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني.
وتتواصل الاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة ومخيماتها في إطار تصعيد إسرائيلي واسع منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي سياق آخر، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، بدعوة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش لعقد ما تسمى اللجنة العليا للتخطيط من أجل المصادقة على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة بما في ذلك المصادقة على 2000 وحدة استيطانية بشكل نهائي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:30

انخفاض أسعار الأغذية عالمياً لأدنى مستوى منذ 3 أعوام

16:22

الأمم المتحدة: رفح طنجرة ضغط مملوءة باليأس

15:46

تقرير: إدارة بايدن تعتزم تأهيل شرطيين لقطاع غزة بالتعاون مع السلطة

15:17

مزارعون يحتجون بجراراتهم أمام مقر الاتحاد الأوروبي

14:56

ولي العهد والأمراء علي ورجوة وسلمى يساندون النشامى من أرض الملعب

14:20

بريطانيا تبلغ الأردن بموعد بدء إصدار التأشيرات الإلكترونية

14:11

رغم البرد والأمطار الأردنيون يحتشدون أمام الحسيني نصرة للقضية الفلسطينية

14:00

مصادر : السعودية مستعدة لقبول التزام سياسي من إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية

13:49

مقتل مستشار بالحرس الثوري في غارة إسرائيلية بدمشق

11:49

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

11:38

الطاقة: انخفاض الطلب على المشتقات النفطية 5% خلال عام 2023

11:28

الحياري: شكل مقر الجيش سباعي للرمزية بين الأردن والإمارات

وفيات
وفيات الخميس 1-2-2024والدة رئيس هيئة مكافحة الفساد في ذمة اللهوفيات الأربعاء 31-1-2024شكر على تعازِ .. من قبيلة بني صخر عامة وعشيرة الفايز خاصةوفيات الثلاثاء 30-1-2024