رغم البرد والأمطار الأردنيون يحتشدون أمام الحسيني نصرة للقضية الفلسطينية

وطنا اليوم:بالرغم من تأثر الأردن بمنخفض جوي، انطلقت بعد صلاة الجمعة، مسيرة حاشدة بوسط البلد في العاصمة عمان، للأسبوع السابع عشر على التوالي، تنديدًا بعدوان الاحتلال على غزة.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد بالعاصمة عمان، بعد صلاة الجمعة، استنكرت الحصار المطبق التي يعاني منها أهل القطاع، التي تؤول به إلى الارتقاء جراء الجوع والمرض والبرد.

وكتب على لافتحة بمسيرة وسط البلد في العاصمة عمان عبارة “نستبشر بالطوفان لتحرير الأقصى”.

ودعت مسيرات حاشدة انطلقت من الطفيلة، والعقبة إلى الضغط الدولي لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع، إلى جانب كسر الحصار المفروض على القطاع.