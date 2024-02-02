بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

رغم البرد والأمطار الأردنيون يحتشدون أمام الحسيني نصرة للقضية الفلسطينية

منذ 3 ساعات
رغم البرد والأمطار الأردنيون يحتشدون أمام الحسيني نصرة للقضية الفلسطينية

وطنا اليوم:بالرغم من تأثر الأردن بمنخفض جوي، انطلقت بعد صلاة الجمعة، مسيرة حاشدة بوسط البلد في العاصمة عمان، للأسبوع السابع عشر على التوالي، تنديدًا بعدوان الاحتلال على غزة.
وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد بالعاصمة عمان، بعد صلاة الجمعة، استنكرت الحصار المطبق التي يعاني منها أهل القطاع، التي تؤول به إلى الارتقاء جراء الجوع والمرض والبرد.
وكتب على لافتحة بمسيرة وسط البلد في العاصمة عمان عبارة “نستبشر بالطوفان لتحرير الأقصى”.
ودعت مسيرات حاشدة انطلقت من الطفيلة، والعقبة إلى الضغط الدولي لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع، إلى جانب كسر الحصار المفروض على القطاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:34

المنتخب الأردني يتأهل رسميًا لنصف النهائي من كأس آسيا

16:30

انخفاض أسعار الأغذية عالمياً لأدنى مستوى منذ 3 أعوام

16:22

الأمم المتحدة: رفح طنجرة ضغط مملوءة باليأس

15:46

تقرير: إدارة بايدن تعتزم تأهيل شرطيين لقطاع غزة بالتعاون مع السلطة

15:25

الاحتلال يمنع المصلين من الوصول للأقصى ويعتقل العشرات بالضفة

15:17

مزارعون يحتجون بجراراتهم أمام مقر الاتحاد الأوروبي

14:56

ولي العهد والأمراء علي ورجوة وسلمى يساندون النشامى من أرض الملعب

14:20

بريطانيا تبلغ الأردن بموعد بدء إصدار التأشيرات الإلكترونية

14:00

مصادر : السعودية مستعدة لقبول التزام سياسي من إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية

13:49

مقتل مستشار بالحرس الثوري في غارة إسرائيلية بدمشق

11:49

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

11:38

الطاقة: انخفاض الطلب على المشتقات النفطية 5% خلال عام 2023

وفيات
وفيات الخميس 1-2-2024والدة رئيس هيئة مكافحة الفساد في ذمة اللهوفيات الأربعاء 31-1-2024شكر على تعازِ .. من قبيلة بني صخر عامة وعشيرة الفايز خاصةوفيات الثلاثاء 30-1-2024