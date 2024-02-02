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بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

منذ 3 ثواني
بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن قوات حرس الحدود ألقت أمس الخميس القبض على 4 “إسرائيليين”، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي.
وأوضح المصدر أن التحقيقات كشفت بأن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمت إعادتهم بالقنوات والطرق الرسمية.
وتهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بالإخوة المواطنين بعدم تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.


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