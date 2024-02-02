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الطاقة: انخفاض الطلب على المشتقات النفطية 5% خلال عام 2023

منذ ساعة واحدة
الطاقة: انخفاض الطلب على المشتقات النفطية 5% خلال عام 2023

وطنا اليوم:انخفض استهلاك الأردن من المشتقات النفطية خلال عام 2023، بنسبة 5% ليسجل أكثر من 3.561 مليار لتر، مقارنة بـ3.742 لتر تقريبا، خلال عام 2022، وفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبينت الوزارة أن مادة السولار سجلت أكبر انخفاض بنسبة 6% ليصل حجم مبيعاتها إلى أكثر من 1.776 مليار لتر، مقارنة مع أكثر من 1.895 مليار لتر في 2022.
وانخفض الطلب على مادة البنزين (أوكتان 90) بنسبة 4% العام الماضي، ليسجل حجم مبيعات بلغ أكثر من 1.640 مليار لتر، مقارنة مع 1.703 مليون لتر، في العام الذي سبقه.
فيما ارتفع الطلب على مادة البنزين (أوكتان 95) بنسبة 1% ليصل حجم مبيعاته إلى 145 مليون لتر تقريبا، مقابل 143 مليون لتر خلال فترة المقارنة.


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