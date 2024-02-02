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الحياري: شكل مقر الجيش سباعي للرمزية بين الأردن والإمارات

منذ ساعة واحدة
الحياري: شكل مقر الجيش سباعي للرمزية بين الأردن والإمارات

وطنا اليوم:قال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن مصطفى الحياري، إن المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، يعتبر مشروعًا ضخمًا، حيث استغرق تنفيذه 4 سنوات ونصف.
وأضاف الحياري، خلال استضافته على برنامج يسعد صباحك الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة ورندة الكرادشة، أن المشروع بدأ تنفيذه في عام 2019، وعبر 7 مراحل متتالية.
ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح المقر الجديد الأسبوع الجاري، موضحًا أن المقر يقوم على مساحة أرض تمتد إلى 300 دونم، بما يلبي متطلبات القوات المسلحة.
وبين، أن القطعة تعود ملكيتها إلى القوات المسلحة، حيث يضم المقر الجديد العديد من المباني، وأهمها المقر الرئيسي الذي يحتوي على 13 مديرية ورئاسة الأركان، بالإضافة إلى مديرية (المشتريات العسكرية) على أطراف الموقع والتي يرتاد إليها المراجعين
ونوه إلى أن المقر الجديد يتضمن أندية للضباط وضباط الصف، ومنامات لهم ولكامل المرتب، بسعة 678 سريرا، فضلا عن وجود مسجد يتسع لـ 250 مصليًا، وصالات طعام، وصالات رياضية.

العلاقات الأردنية الإماراتية
وأوضح، أن شكل المقر “سباعي”، كرمزية للمملكة ودولة الإمارات، حيث أن النجمة السباعية على علم الأردن، والسبع الإمارات.
وذكر الحياري موقفًا مع الملحق العسكري الإماراتي، الذي لم يستطيع الإجابة على الأخير في يوم الافتتاح لانشغاله باحدى الأنشطة، “قال ليّ الملحق حينما أجاب عليه.. أنه يرغب بالحصول على صور للمقر.. لأقول له ما قصرتم، ليجيب بأنه لا تتحدث هكذا، القوات المسلحة الأردنية من قامت بانشاء القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية الشقيقة، احنا نرد شيئًا من الجميل”.


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