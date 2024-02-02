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الدفاع المدني يحذر من السيول والانزلاقات على الطرق

منذ ساعتين
الدفاع المدني يحذر من السيول والانزلاقات على الطرق

وطنا اليوم:حذرت مديرية الدفاع المدني صباح الجمعة، من خطر تشكل السيول في الأدوية والمناطق المنخفضة، خاصة في وسط وجنوب المملكة، بما فيها منطقة البحر الميت.
وكما حذرت، في تدوينة لها عبر حساب فيسبوك، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.
ونبهت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد الهطول المطري والزخات الثلجية.
ودعت إلى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بأنواعها كافة وتهوية المنزل بين الحين والآخر.


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