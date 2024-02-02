بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ضبط 4 اسرائيليين بعد اجتيازهم الحدود الأردنية

منذ ساعتين
ضبط 4 اسرائيليين بعد اجتيازهم الحدود الأردنية

وطنا اليوم:كشفت القناة 14 العبرية ، صباح اليوم الجمعة ، ضبط السلطات الاردنية ، 4 اسرائيليين بينهم جنود ،بعد اجتيازهم الحدود الاردنية عن طريق الخطأ، حيث أفرج عنهم بعد عدة ساعات.
ودخل أربعة إسرائيليين، بينهم جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن طريق الخطأ إلى منطقة العقبة خلال رحلة على متن مركبة أمس (الخميس)، وتم ضبطهم ، وبعد تدخل الحكومة الاسرائيلية، تم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل وعادوا الى الكيان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:49

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

11:38

الطاقة: انخفاض الطلب على المشتقات النفطية 5% خلال عام 2023

11:28

الحياري: شكل مقر الجيش سباعي للرمزية بين الأردن والإمارات

11:15

كاميرا وثقت المشهد.. 3 رصاصات أفرغها راكب بظهر سائق ساعده!

11:07

نيوتن غزة .. طفل فلسطيني أضاء عتمة خيمة النزوح بأبسط الإمكانيات

10:28

الدفاع المدني يحذر من السيول والانزلاقات على الطرق

10:04

منطقة أمنية عازلة.. استراتيجية إسرائيلية قيد التنفيذ في غزة

09:55

أجواء باردة جدا وماطرة بمختلف المناطق

09:39

صرخة سائقة توك توك تثير شجون المصريين

09:25

شهادات عن تعذيب فلسطينيين في غزة أفرج عنهم الاحتلال عقب اعتقالهم

09:20

أمريكيون من أصل فلسطيني يرفضون دعوة للقاء بلينكن

09:16

أحياء غزاوية انسحب منها الاحتلال عادت إلى العصر الحجري

وفيات
وفيات الخميس 1-2-2024والدة رئيس هيئة مكافحة الفساد في ذمة اللهوفيات الأربعاء 31-1-2024شكر على تعازِ .. من قبيلة بني صخر عامة وعشيرة الفايز خاصةوفيات الثلاثاء 30-1-2024