ضبط 4 اسرائيليين بعد اجتيازهم الحدود الأردنية

وطنا اليوم:كشفت القناة 14 العبرية ، صباح اليوم الجمعة ، ضبط السلطات الاردنية ، 4 اسرائيليين بينهم جنود ،بعد اجتيازهم الحدود الاردنية عن طريق الخطأ، حيث أفرج عنهم بعد عدة ساعات.

ودخل أربعة إسرائيليين، بينهم جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن طريق الخطأ إلى منطقة العقبة خلال رحلة على متن مركبة أمس (الخميس)، وتم ضبطهم ، وبعد تدخل الحكومة الاسرائيلية، تم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل وعادوا الى الكيان.