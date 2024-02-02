صرخة سائقة توك توك تثير شجون المصريين

وطنا اليوم:احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي برسالة “شديدة اللهجة” وجّهتها سائقة توك توك مصرية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقائمين على إدارة شؤون البلاد، حيث انتشر مقطع فيديو لكلمة سائقة التوك توك المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس 1 فبراير/شباط 2024، انتقدت سائقة التوك توك الرئيس المصري بسبب تردي الأوضاع المعيشية للمصريين بسبب الغلاء الكبير الذي شهدته المواد الأساسية في البلاد.

السيدة المصرية قالت في مقطع الفيديو: “أنا سواقة توك توك، بشتغل من 11 الصبح لثلاثة بالليل عشان أجيب لقمة أكل لعيالي.. اليوم جايبة كيلو السمنة بـ120 جنيه نشتغل بعز المطر.. أنا معايا 4 أفراد، لماذا اتشلت من التموين؟”.

كما انتقدت سائقة التوك توك السيسي وقالت: “تعبنا وجبنا الآخر يا سيادة الرئيس، الراجل اللي كان حاكمنا كان بيسرق البلد ازاي؟ أنا لم أنتخبك لا في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة.. أنا ما انتخبتكش ومع ذلك أمر الله بقى مفروض علينا”.

أضافت السيدة المصرية: “أنا تعبت، بقيت شغالة 12 ساعة عشان أجيب 250 جنيه، التكتك بـ180 ألف جنيه.. ارحمنا ارحمنا يا سيسي، لو مش قادر على البلد ابعد عننا”.

الانتقادات التي وجهتها سائقة التوك توك للسيسي تأتي في ظل ارتفاع كبير للأسعار، بينما تزداد الأزمة الاقتصادية سوءاً في مصر بمرور الوقت، بحسب ما جاء في تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، مشيرة إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي وزيادة حاجة مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما أنه رغم أن الحكومة تقول إنها كثفت جهودها لمكافحة غلاء الأسعار في مصر إلا أنها لم تستطع التخفيف من معاناة المواطنين الذين عانوا من الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية.