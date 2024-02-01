جماعة عمان لحوارات المستقبل تطلق حملتها الوطنية لمواجهة آفة المخدرات

وطنا اليوم – بالتعاون مع مديرية الأمن العام وتحت رعاية عطوفة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة تطلق جماعة عمان لحوارات المستقبل حملتها الوطنية لمواجهة آفة المخدرات من خلال ندوة وطنية التي تعقدها بالتعاون مع الأمن العام بعنوان آفة المخدرات وسبل مواجهتها وستتضمن الندوة: دكلمة عطوفة مديرالأمن العام وعرض لمبادرة جماعة عمان لحوارات المستقبل لمحاربة آفة المخدرات،

يقدمه الدكتور عبد الرحمن الشديفات وورقة حول الأحكام الشرعية للمخدرات، يقدمها صاحب السماحة معالي الدكتور عبد الناصر ابو البصل

وورقة حول واقع وحجم مشكلة المخدرات في الأردن يقدمها مدير دائرة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة، وورقة حول التشريعات وأثرها في مكافحة المخدرات، تقدمها الأستاذة المحامية ديمة خليفات، وورقة حول الأخطار الصحية للمخدرات، يقدمها الدكتور مهند عبد الفتاح النسور /المدير التنفيذي للشبكة الشرق اوسطية للصحة المجتمعية، وورقة حول الأخطارالتربوية والاجتماعية للمخدرات، يقدمها الاستاذ الدكتور محمد صايل الزيود/عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية، و يدير الندوة

بلال حسن التل رئيس الجماعة.

وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت القادم 2024/2/3 في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي والدعوة عامة.