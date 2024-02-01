مجلس الحرب الإسرائيلي يبدأ اجتماعا لبحث صفقة التبادل

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مجلس الحرب الإسرائيلي بدأ اجتماعا بمقر وزارة الدفاع وسينعقد بعده المجلس الوزاري المصغر لبحث صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن لدى الدوحة تأكيدا إيجابيا أوليا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).