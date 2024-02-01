بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مجلس الحرب الإسرائيلي يبدأ اجتماعا لبحث صفقة التبادل

منذ ساعة واحدة
مجلس الحرب الإسرائيلي يبدأ اجتماعا لبحث صفقة التبادل

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مجلس الحرب الإسرائيلي بدأ اجتماعا بمقر وزارة الدفاع وسينعقد بعده المجلس الوزاري المصغر لبحث صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن لدى الدوحة تأكيدا إيجابيا أوليا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:44

الخارجية القطرية: تل أبيب توافق على مقترح وقف إطلاق النار

20:38

واشنطن تعلن فرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية

20:31

الماضي والمستقبل في مناهجنا. كتاب:التربية الوطنية: أنموذجًا!

20:28

أحمد محمد بني دومي.. مبارك الماجستير

20:26

يستمر عدة أيام .. واشنطن وافقت على خطة الرد على هجوم البرج 22

20:15

من سيخلف النائب الراحل عبد السلام الذيابات

20:08

البيئة توزع 4 آلاف حاوية على المتنزهات والحدائق العامة

19:42

التربية: 46142 طالبا نجحوا بامتحان تكميلية التوجيهي

19:38

139 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل غزة من معبر رفح

19:31

بريطانيا: برنامج تصريح السفر الإلكتروني مفتوح للأردنيين

19:26

الملك يؤكد لرئيس وزراء كندا ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

19:22

الأمين العام لحزب إرادة يستقبل في منزله عدد من وجهاء قبيلة الحجايا .. صور

وفيات
وفيات الخميس 1-2-2024والدة رئيس هيئة مكافحة الفساد في ذمة اللهوفيات الأربعاء 31-1-2024شكر على تعازِ .. من قبيلة بني صخر عامة وعشيرة الفايز خاصةوفيات الثلاثاء 30-1-2024