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الخارجية القطرية: تل أبيب توافق على مقترح وقف إطلاق النار

منذ ساعة واحدة
الخارجية القطرية: تل أبيب توافق على مقترح وقف إطلاق النار

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن لدى الدوحة تأكيدا إيجابيا أوليا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكشف مصدر فلسطيني مطلع، الخميس 1 فبراير/شباط 2024، أن حركة المقاومة “حماس” لا تزال تجري مباحثات مع الفصائل الفلسطينية لاتخاذ موقف موحد بشأن عرض صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال ووقف إطلاق النار في غزة، ومن ثم تقديمه للجانب المصري.
وتعليقاً على تقارير إعلامية عن موافقة حماس على صفقة لتبادل الأسرى، قال المصدر لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن “حماس لا تزال تجري مباحثات مع الفصائل الفلسطينية لاتخاذ موقف موحد وتقديمه للجانب المصري حول عرض صفقة التبادل”.
علماً أن أمين عام حركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة، كان قد أعلن، الثلاثاء، أن حركته لن تنخرط في أية تفاهمات بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دون ضمان وقف شامل لإطلاق النار.


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