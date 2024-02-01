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واشنطن تعلن فرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية

منذ ساعة واحدة
Israeli soldiers restrain Jewish settlers after they stormed the Palestinian West Bank village of Dayr Sharaf, located about seven kilometres (four miles) from the Jewish Einav settlement following the death of an Israeli man on November 2, 2023, amid the ongoing battles between Israel and the Palestinian group Hamas in the Gaza Strip. Three Palestinians were killed on November 2, 2023, by Israeli fire in the occupied West Bank, the Palestinian health ministry said, and an Israeli was killed in a Palestinian shooting attack, according to first responders. (Photo by Jaafar ASHTIYEH / AFP)

وطنا اليوم:قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الرئيس جو بايدن وقع أمرا تنفيذيا بإجراءات لمعالجة الأنشطة المقوضة للسلام والاستقرار بالضفة.
وأكد أن بايدن كان واضحا بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وفي جهودها لهزيمة حماس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة فرضت منذ 7 أكتوبر 5 حزم من العقوبات على الحركة.
ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤولين أمريكيين أن بايدن فرض عقوبات على 4 مستوطنين متطرفين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي إن الرئيس الأميركي جو بايدن وقع أمرا تنفيذيا لاتخاذ إجراءات جديدة تستهدف الأنشطة التي تقوض السلام بالضفة الغربية.
وأضاف أن الترهيب والاستيلاء على الممتلكات والإرهاب من الأنشطة التي يتم التعامل معها حسب الأمر التنفيذي.
وأفاد أن الأمر التنفيذي بشأن الضفة الغربية يتضمن عقوبات مالية وقيودا على التأشيرات.
وأشار إلى أن الأمر التنفيذي ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء لا على المواطنين الأميركيين.


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