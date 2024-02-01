أحمد محمد بني دومي.. مبارك الماجستير

{‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}

وطنا اليوم:يهنئ الدكتور محمد بني دومي؛ نجله احمد بمناسبة حصوله الخميس 1/2/2024 على شهادة الماجستير في تخصص الفقه المالكي من كلية الفقه المالكي في جامعة العلوم الاسلامية العالمية.

واستحسنت لجنة المناقشه رسالة الطالب احمد بني دومي واشادت بها وبجهود الطالب احمد والأستاذ الدكتور المشرف.

الف مبارك ابني احمد والى الدكتوراه ان شاء الله.