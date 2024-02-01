التربية: 46142 طالبا نجحوا بامتحان تكميلية التوجيهي

وطنا اليوم:قالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلبة الذين سجلوا للامتحان التكميلي لشهادة دراسة الثانوية العامة لعام 2023 بلغ 81640، منهم 67799 بغرض استكمال متطلبات النجاح و13841 لأغراض رفع المعدل.

وبينت الوزارة أنه حضر من جميع المشتركين 72431، وحصل منهم على الحد الأدنى لمتطلبات النجاح 46142، بنسبة مئوية عامة بلغت 63.7%.