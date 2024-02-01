بريطانيا: برنامج تصريح السفر الإلكتروني مفتوح للأردنيين

وطنا اليوم:أعلنت السفارة البريطانية في عمّان، أن برنامج تصريح السفر الإلكتروني (ETA) البريطاني مفتوح الآن لجميع الأردنيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يعتزمون زيارة المملكة المتحدة اعتبارا من 22 شباط الحالي.

وقالت السفارة في بيان أن هذا التوسع في تطبيق البرنامج يأتي بعد إطلاقه بنجاح للقطريين الذين بات باستطاعتهم الاستفادة منه منذ تشرين الأول الماضي، حيث قدّم أغلبهم طلباتهم باستخدام التطبيق الهاتفي (UK ETA)، مشيرة إلى أن تصريح السفر الإلكتروني (ETA) يحل محل النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة (EVW)، وينفي حاجة الخليجيين والأردنيين لتأشيرة للزيارات القصيرة إلى المملكة المتحدة.

وقالت، لقد بات الآن باستطاعة مواطني قطر والسعودية والإمارات وعُمان والكويت والبحرين والأردن القدوم إلى المملكة المتحدة في زيارات متعددة على مدى سنتين، أو لحين انتهاء صلاحية جواز السفر – أيهما أقرب، مقابل دفع 10 جنيهات فقط.

فيما كان مواطنو دول الخليج يدفعون سابقا 30 جنيها بموجب النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة، وكان الأردنيون يدفعون 115 جنيها للحصول على تأشيرة زيارة لمرة واحدة.

وبحسب السفارة يقدم الزائرون الخليجيون مساهمات قيّمة للاقتصاد البريطاني، حيث أنفق 800 ألف زائر خليجي ملياري جنيه إسترليني خلال زياراتهم إلى المملكة المتحدة عام 2022.

وتصريح السفر الإلكتروني (ETA) هو جزء من عملية التحول والرقمنة التي تطبقها الحكومة البريطانية في نظام الحدود والهجرة، وذلك يوفر للزائرين الشرعيين مستقبلا تجربة سفر يسيرة.

وبينت أن وزير الداخلية سيعلن توسيع هذا البرنامج اليوم في فعالية بمشاركة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وممثلين عن قطاع السياحة والسفر.

وقال وزير الداخلية، جيمس كليفرلي: تصريح السفر الإلكتروني (ETA) سيُحسّن تجربة السفر إلى المملكة المتحدة لآلاف الزائرين من الخليج والأردن، الذين يمثلون ثاني أكبر سوق سياحي، والذين يساهمون بالمليارات في اقتصاد المملكة المتحدة.

واضاف، هذا البرنامج يعتبر خطوة هامة على مسارنا تجاه ترسيخ المكانة الرائدة عالميا للمملكة المتحدة في مجال أمن الحدود والابتكار المتعلق به.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا بوزارة الخارجية والتنمية، لورد أحمد: يسرني أن استِحداث تصريح السفر الإلكتروني (ETA) سيُسهّل على أصدقائنا الخليجيين والأردنيين زيارة المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن الروابط بين شعبينا تعزز الشراكة الوثيقة بيننا، وسوف نستفيد كلنا من تعزيز الروابط التجارية والتعليمية والسياحية بفضل تصريح السفر الإلكتروني (ETA).

وأشار إلى أن عملية تقديم طلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ETA) بسيطة وسريعة، وهي رقمية بالكامل باستخدام تطبيق هاتفي. يحتاج مقدم الطلب لإعطاء تفاصيل شخصية وبيومترية، والإجابة على أسئلة تتعلق بالسجل الجنائي وأهليته للحصول على التصريح.

وبمجرد قبول الطلب، يرتبط تصريح السفر الإلكتروني (ETA) رقميّا بجواز سفر مقدم الطلب، ويُتخذ القرار بشأن الطلب في غضون ثلاثة أيام عادة، لكن يُبَت في أغلب الطلبات في غضون ساعات.

وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة البريطانية VisitBritain، باتريشا ييتس: “كم هو رائع أن نرى توسيع برنامج تصريح السفر الإلكتروني (ETA) ليشمل باقي مواطني دول الخليج وكذلك الأردنيين، ليجعل السفر إلى المملكة المتحدة أكثر سهولة وأقل كلفة، ومتاحا أكثر. هذا البرنامج، إلى جانب روابط الطيران القوية لدينا، من شأنه أن يزيد تنافسية عرضنا السياحي وترحيبنا بالزائرين”.

واضافت، حملاتنا الترويجية تحت راية “GREAT Britain” مستمرة في أنحاء المنطقة لعرض مدى اتساع التجارب والوجهات السياحية المشوقة لإلهام المسافرين للسفر إلى بريطانيا. كما تعمل هيئة السياحة البريطانية “VisitBritain” مع قطاع السياحة والشركاء في منطقة الخليج لتشجيع بيع رحلات سياحية لمواقع في بريطانيا في أنحاء العالم، وزيادة الحجوزات. ونحن نتطلع قُدُما إلى الترحيب بمزيد من الزائرين لتجربة عرضنا السياحي النابض بالحيوية الذي نقدمه لهم.

وسوف يُعمَّم هذا البرنامج في أنحاء العالم ليشمل مواطني الدول الذين لا يحتاجون حاليا لتأشيرة لزيارة المملكة المتحدة أو العبور من خلالها، أو الذين ليست لديهم صفة هجرة رسمية في المملكة المتحدة، بمن فيهم مواطنو أوروبا وأميركا.

أما مواطنو الدول الأخرى فلا يمكنهم حاليا تقديم طلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ETA)، ولا يحتاجون إليه بعد، وسوف يتحدد لاحقا موعد انطباق هذا البرنامج عليهم.