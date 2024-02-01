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الأمين العام لحزب إرادة يستقبل في منزله عدد من وجهاء قبيلة الحجايا .. صور

منذ 3 ساعات
الأمين العام لحزب إرادة يستقبل في منزله عدد من وجهاء قبيلة الحجايا .. صور

وطنا اليوم:استقبل الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة في دارته بعمان عددًا من وجهاء قبيلة الحجايا، ودار حديث عميق حول الأوضاع الراهنة وضرورة التركيز على منعة وقوة الدولة والإلتفاف حول القيادة الهاشمية؛ حيث أشاد جميع الحضور بما يبذله جلالة الملك من جهود لرفعة الأردن والأردنيين، بالإضافة لموقف الأردن شعبًا وقيادة مع القضية الفلسطينية، ولم يخلُ الحديث من التطرق لضرورة المضي بالحياة الحزبية البرامجية من أجل أردن قوي لنفسه ولفلسطين، واتفق الحضور على أن من يشيع أن الأحزاب من شأنها أن تفتت العشائر هي قوى الشد العكسي، وإن العشائر هي ركيزة أساسية من ركائز المجتمع الأردني، وأنها والقوات المسلحة خط الدفاع الأول عن هذا البلد، وأن العشائر تقوي الأحزاب الحقيقية، كما تم الحديث عن ما قدمته جميع العشائر الأردنية من شهداء لا زالت رفاتهم تحت ثرى فلسطين، وهذا ديدن وواجب الأردنيين، وأشاد البطاينة بما قدمت وما زالت تقدمه قبيلة الحجايا للوطن، وأن هذه القبيلة هي مصنع للرجولة والبذل والعطاء، وتم الإتفاق على تنظيم اجتماعات لحزب إرادة مع وجهاء وشباب قبيلة الحجايا في مناطقهم؛ للتحدث عن الأحزاب والتوعية بها، والإجابة عن التساؤلات التي تجول في أذهان أبناء قبيلة الحجايا.


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