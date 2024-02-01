منحة يابانية لتوفير معدات صناعة الخزف لشركة البوادي للتنمية والتدريب

وطنا اليوم:قدمت حكومة اليابان منحة لشركة البوادي للتنمية والتدريب المملوكة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، لدعم فعاليات وتعزيز إنتاجية مصنع ومعرض بيت البوادي التابع للشركة في منطقة المقابلين بعمان، الذي يعمل منذ ما يزيد على 30 عامًا على الحفاظ على الحرف الخزفية والتشغيل.

ووقع اتفاقية المنحة، بحضور المديرة التنفيذية لجهد فرح الداغستاني، السفير الياباني في عمان أوكوياما جيرو، ومدير عام شركة البوادي للتنمية والتدريب عماد خريس.

وتهدف المنحة، التي جاءت ضمن برنامج المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي (GGP) إلى المساهمة في دعم الجهود الوطنية المبذولة للحد من البطالة في المملكة وإيجاد المزيد من فرص التدريب والعمل من خلال توفير معدات صناعة الخزف.

وأعربت الداغستاني، عن الاعتزاز بالشراكة بين شركة بيت البوادي والسفارة اليابانية، مشيرة إلى الدعم الذي قدمته الحكومة اليابانية لبيت البوادي عند تأسيسه عام 1993، وجاء في إطار علاقات التعاون والصداقة المتجذرة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وقالت، إن شركة بيت البوادي تتطلع إلى مزيد من التعاون مع سفارة اليابان لدعم المبادرات التي تعزز الأمن البشري في الأردن، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت الداغستاني، أن المنحة ستساعد شركة بيت البوادي، على الإعداد المهني الجيد للراغبين من أبناء المجتمع المحلي في مجال صناعة الخزف، بما يؤهلهم للانحراط في سوق العمل، مشيرة إلى القيمة التي تشكلها هذه الصناعة وارتباطها بالموروث الثقافي والحضاري الأردني.

بدوره أشاد أوكوياما خلال توقيع اتفاقية المنحة، بمساهمة شركة البوادي للتنمية والتدريب في توفير فرص عمل للشباب والنساء، ومحاربة البطالة التي تعد من التحديات في الأردن، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المعدات في المساعدة بتوفير مزيد من فرص التدريب والعمل في مصنع ومعرض بيت البوادي.

يذكر أن بيت البوادي أسس كمشروع تابع للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) منذ العام 1993، بهدف الحفاظ على الحرف التقليدية وتوفير التدريب المهني وفرص العمل للنساء والشباب واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة في مجال صناعة الخزف، وجرى تحويله أخيرا إلى شركة غير ربحية.