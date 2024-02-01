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وفاة النائب عبد السلام الذيابات

منذ ساعتين
وفاة النائب عبد السلام الذيابات

وطنا اليوم:نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وأعضاء مجلس النواب زميلهم النائب الأستاذ عبد السلام الذيابات (ابو عماد) والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس.
واستذكر الصفدي مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب الحالي، حيث كان مثالا في الاخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.
وعبر الصفدي باسمه وباسم أعضاء المجلس عن تعازيهم لذوي الفقيد، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.


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