وزير الأوقاف يُوجّه بفتح المساجد للإيواء خلال المنخفض الجوي

وطنا اليوم:عمم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس، بفتح جميع مساجد المملكة، كمراكز للإيواء خلال الظروف الجويّة الراهنة.

وقرر الخلايلة، استخدام جميع مساكن “الأئمة والمؤذنين” الفارغة، كمراكز لإيواء من تتقطع بهم السبل أو يتعرضون لأي أذى نتيجة الظروف الجويّة المتوقعة، مُشدداً على ضرورة التأكّد من إغلاق نوافذ وأبواب المساجد؛ تحسبّا لدخول الغبار أو الأتربة وتثبيت أيِّ أجزاء معدنيّة قابلة للتطاير.