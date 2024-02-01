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العيسوي يشارك في تشييع جثمان الوزير والعين الأسبق صلاح أبو زيد

منذ ساعتين
العيسوي يشارك في تشييع جثمان الوزير والعين الأسبق صلاح أبو زيد

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، في تشييع جثمان الوزير والعين الأسبق صلاح أبوزيد.
ونقل العيسوي، خلال تشييع جثمان المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى آل أبوزيد، ولأسرة وذوي المرحوم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
كما حضر تشييع الجثمان إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.


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