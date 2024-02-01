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وزير الخارجية يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لدعم الاونروا

منذ 3 ساعات
وزير الخارجية يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لدعم الاونروا

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي “خطوات فورية” لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقوم بـ “دور لا يمكن الاستغناء عنه” للاجئين الفلسطينين وتمثل “شريان الحياة” لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.
وأكد الصفدي، خلال استقباله المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، أن “لا جهة أخرى قادرة على القيام بالدور الرئيس الذي تقوم به الوكالة في غزة”، وحذر من أن “أي تخفيض في الدعم المالي المقدم للوكالة سينعكس فوراً معاناة أعمق لأهل غزة الذين يواجهون مجاعة جماعية مردها منع إسرائيل دخول الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية”.
وبحث الصفدي ولازاريني التحديات التي تواجه الوكالة والاتهامات التي وجهت لـ 12 من موظفيها في غزة، حيث أكد لازاريني أن الوكالة بدأت تحقيقاً فورياً في الاتهامات وأنهت عقود الموظفين المتهمين.
ودعا الصفدي ولازاريني الدول التي علقت مساعداتها إلى الوكالة إلى العودة عن قرارها.


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