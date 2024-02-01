بنك ABC يمنح تسهيلات ائتمانية مرتبطة بالاستدامة للشركة السعودية لصناعة الورق بقيمة 24.9 مليون يورو

وطنا اليوم:أعلن بنك ABC عن إتمامه بنجاح تسهيلات ائتمانية مرتبطة بالاستدامة (“التسهيلات”) بقيمة 24.9 مليون يورو للشركة الصناعية المدرجة في سوق الأسهم السعودي، الشركة السعودية لصناعة الورق (رمز تداول SPM 2300). تُقدم وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE Spa) ضمانًا على التمويل الذي يمتد لخمس سنوات، بالإضافة إلى وجود سند لأمر.

استضاف بنك ABC مراسم التوقيع على اتفاقية التمويل في مقره الرئيسي بالبحرين، بحضور رئيس الخدمات المصرفية بالجملة للمجموعة في بنك ABC السيّد/ عمرو النقلي ورئيس الأعمال المصرفية للشركات بالمجموعة السيّد/ مايكل دايفيس، وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق السيّد/ عبدالعزيز رائد المشعل إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة السيّد/ يُسري عبد الحميد البشري، وعدد من كبار المسؤولين في كلا الشركتين. وتُعتبر هذه أول صفقة دولية ثنائية مرتبطة بالاستدامة بين بنك ABC ووكالة ائتمان الصادرات.

وفي تعليقه على الإتفاقية، صرّح السيّد/ عمرو النقلي قائلًا: “يسر بنك ABC أن يرتب حزمة تسهيلات ائتمانية تضمنها وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE Spa) عبر مكتبنا في ميلانو، حيث سيساعد ذلك الشركة السعودية لصناعة الورق في الحصول على أفضل الآلات لدعم توسعها في المنطقة. تُعتبر هذه الصفقة دليلًا على التزامنا تجاه قطاع التصنيع المتنامي في المنطقة، ونحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع الشركة السعودية لصناعة الورق بصفتنا شريكًا مصرفيًا لهم.”

من جانب آخر، أعربت الشركة السعودية لصناعة الورق عن خالص تقديرها للأدوار المحورية التي يقوم فيها بنك ABC من أجل تمويل أحدث مشاريعها الضخمة (PM5). ومن جانبه، صرح السيّد المشعل قائلًا: “لقد قادت أسعار الفائدة التنافسية والدعم اللامتناهي الذي قدمه بنك ABC لتمهيد الطريق أمام الشركة السعودية لصناعة الورق لمواصلة نجاحها بالإضافة إلى تأكيد التزامها بدفع عجلة النمو الصناعي في المملكة. لقد أظهر بنك ABC كفاءته واحترافيته طوال عملية التمويل، وهو أمر يستحق التقدير والثناء. نتقدم بالشكر لبنك ABC على خدماته ودعمه الاستثنائي. نحن ممتنون حقًا بإقامة شراكة استراتيجية مع البنك ونتطلع إلى تعاون مستمر ومثمر في المشاريع القادمة.”

وخلال الحفل، أعرب السيد دايفيس عن خالص شكره للشركة السعودية لصناعة الورقة على ثقتهم ببنك ABC وإتاحة الفرصة لهم لتنفيذ هذه الصفقة المبتكرة. وقد علق قائلًا: “تقدم الشركة السعودية لصناعة الورق خدمات متكاملة ذات قيمة مضافة وتحتل مكانة رائدة في السوق السعودي، تُعتبر التسهيلات المدعومة من وكالة ائتمان الصادرات خير مثال على الطريقة النموذجية التي يقوم بها بنك ABC بممارسة أعماله عبر شبكته المتنامية، وتحديدًا عبر التعاون مع فرعنا في إيطاليا لتقديم حلول مبتكرة لعملائنا. كما نفخر بدعمنا لجهود الشركة السعودية لصناعة الورق في مجال إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.”

وقد عبرت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية عن سعادتها بالتعاون مع فريق بنك ABC في ميلانو والشرق الأوسط لفهم احتياجات العملاء وتقديم الدعم بشكل أفضل. وفي سياق متصل، قال الرئيس الإقليمي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، السيد أنطونيو بارتولو: “سعدنا بالعمل إلى جانب بنك ABC في هذه الصفقة الاستراتيجية التي تُعتبر مهمة للقطاع. تشتهر إيطاليا بصناعة الأوراق الممتازة، وتهدف وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية إلى دعم ومساندة الشركات الإيطالية لتكتسب شهرة وتفتح أبوابًا لفرص جديدة في أسواق مهمة مثل سوق المملكة العربية السعودية.”

ومن جانبه، قال السيد أليساندرو مينوتشي، الرئيس التنفيذي لشركة توسكوتيك التي ستورد الآلات الجديدة للشركة السعودية: “يسر شركة توسكوتيك مساندة الشركة السعودية لصناعة الورق بصفتها مزودًا لحلول التكنولوجيا وميسرًا في عملية إغلاق صفقة التسهيلات الائتمانية، فهي تعتبر خطوة مهمة من خطوات نجاح هذا المشروع.”

وتنوي الشركة السعودية لصناعة الورق استغلال ذلك التسهيل في خطتها التوسعية عبر تمويل شراء آلات جديدة من شركة توسكوتيك الإيطالية، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الكفاءة في حجم ونطاق أعمال الشركة السعودية في الأعوام القادمة.