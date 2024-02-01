بحث فرص التعاون في المجال التعليمي بين السفارة التركية وعمان الأهلية

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان في حرم الجامعة سعادة السفير التركي لدى الأردن، أردم أوزان، برفقة السيد أنصار فرات مدير مركز يونس إمره الثقافي ، وذلك يوم الثلاثاء 30-1-2024، لبحث فرص التعاون مع جامعة عمان الأهلية في المجال التعليمي وفي مجال اللغة التركية.

وقد تطرق الطرفان إلى إمكانية تنظيم برامج مشتركة، مثل برامج البحث والتطوير، وورش العمل، والدورات التعليمية، بهدف تعزيز مستوى التعليم وتطوير المهارات اللغوية للطلاب، الى جانب التأكيد على أهمية تعزيز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين الطلاب والأكاديميين من البلدين.

وحضر اللقاء من جامعة عمان الأهلية كلاً من الأستاذ الدكتور مصلح الطراونة – نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الحقوق ، ونائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة مدير مركز الارتباط العالمي الأستاذ الدكتور أنس السعود وعميدة كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتورة حنان إبراهيم والمهندس أحمد عمر الحوراني مدير وحدة التسويق والتواصل والسيدة ريم العابد رئيسة قسم السمعة والتواصل في مركز الارتباط العالمي.

حيث أعرب رئيس جامعة عمان الأهلية عن امتنانه للعلاقات الثنائية القوية بين الأردن وتركيا، مؤكداً على دور التعاون الأكاديمي في تعزيز التفاهم وتبادل الثقافات بين الشعبين.

وأكد سعادة السفير أردم أوزان استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف التعاون الثنائي في مجال تعليم اللغة العربية واللغة التركية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الجامعة لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع آفاق التبادل الأكاديمي والثقافي، كما ويعكس التزام الطرفين بتعزيز روابط الصداقة والتعاون الثنائي بين الأردن وتركيا.

وكان الاستاذ الدكتورالسعود قد اصطحب سعادة السفير وأعضاء الوفد في جولة على بعض مرافق الجامعة مثل كلية طب الأسنان ومجمع الأرينا الثقافي والرياضي وكلية فنون الطهي والضيافة.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس الجامعة درعا تذكاريا لضيفها الكبير تقديراً لزيارته الكريمة