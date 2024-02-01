زخات ثلجية على مرتفعات الطفيلة

وطنا اليوم:شهدت المرتفعات الجنوبية لمحافظة الطفيلة الخميس زخات ثلج والبَرَد تسببت بإغلاق جزئي لطريق الرشادية – التصدير، ومثلث القادسية (35 كم عن المدينة) وعدة طرق فرعية في لواء بصيرا.

وأكد محافظ الطفيلة هاني الشورة خلال جولة تفقدية في مناطق بصيرا والقادسية وغرف العمليات في بلدياتها، أن غرف العمليات الرئيسة والفرعية في الدوائر الرسمية الخدمية وفرق الطوارئ المجهزة بالآليات والمعدات تعمل على مدار الساعة لإدامة حركة النقل والسير على الطرق، مشيرا إلى أن تشكل الجليد والضباب الكثيف مع الثلوج الخفيفة على المرتفعات الجنوبية وأجزاء من منطقة العيص ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية لفترات قصيرة، وكذلك الحال على طريق القادسية / التصدير باتجاه الحسينية والشوبك.

وعملت فرق من الأشغال العامة والدفاع المدني والخدمات المشتركة والبلديات على إزالة ما تراكم من الثلوج التي لم تتجاوز سماكتها الخفيفة خمسة سنتيمترات على بعض الطرق في القادسية إلى جانب إزالة الجليد المتشكل جراء انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.

كما شهدت المناطق المرتفعة في العيص والرشادية وبصيرا ضبابا كثيفا ورياحا شديدة، مع تشكل الجليد، في حين شهدت مرتفعات الحلا والراشدية تراكما للثلوج.

وبين رئيس مجلس الخدمات المشتركة جواد العطيوي أن فرقا وعدة آليات عملت على فتح الطرق التي أغلقتها الثلوج سيما بمنطقة الرشادية، وشريف الجنوب في حين جرى إزالة الأتربة المتراكمة التي انجرفت بسبب الأمطار على بعض الطرق، علاوة على شفط مستنقعات المياه المتراكمة.

وأكد مدير الصناعة والتجارة في الطفيلة حسن الربابعة توافر جميع أنواع مشتقات الوقود في محطات التوزيع في المحافظة إلى جانب توافر الأعلاف في مراكز التوزيع في بصيرا والحسا وقصبة الطفيلة، في حين تنفذ فرق جولات ميدانية على الأسواق.