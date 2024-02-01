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البدء بالأعمال الإنشائية لتحويل تقاطع المشاغل لإشارة ضوئية

منذ 3 ثواني
البدء بالأعمال الإنشائية لتحويل تقاطع المشاغل لإشارة ضوئية

وطنا اليوم:تبدأ أمانة عمّان الكبرى بالتعاون مع إدارة السير بتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتحويل دوار المشاغل الى إشارة ضوئية مساء السبت.
وتشمل هذه الأعمال إزالة الدوار وتنظيم التقاطع بجزر وإشارات ضوئية.
بدوره قال مدير دائرة عمليات المرور محمد جدوع إن الدوار القائم أصبح غير قادر على استيعاب عدد المركبات على التقاطع حيث سيتم استبداله بإشارة ضوئية تعمل بثلاثة أطوار.
وأشار إلى أن الأعمال ستكون ليلية لعدم التأثير على حركة السير بالموقع، إضافة إلى توفير جميع وسائل السلامة المرورية والشواخص التحذيرية والإرشادية بموقع الأعمال.


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