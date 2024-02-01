جامعة البترا توقع اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الأردني لكرة الطائرة

وطنا اليوم:وقعت جامعة البترا اتفاقية للتفاهم والتعاون المشترك مع الاتحاد الأردني لكرة الطائرة، ومثل الجامعة في توقيع الاتفاقية الأستاذ الدكتور اياد الملاح عميد شؤون الطلبة، ومثَّل الاتحاد الأردني لكرة الطائرة العميد المتقاعد جهاد قطيشات.

وتضمنت الاتفاقية فتح المجال لترشيح أسماء من لاعبي المنتخب الوطني للاستفادة من منح التفوق الرياضي التي تطرحها الجامعة سنوياً، وأيضًا رعاية الاتحاد الأردني لكرة الطائرة المواهب الرياضية من طلبة الجامعة، وتأهيلهم وتطوير قدراتهم، وفتح المجال أمامهم للاحتراف ميدانياً في الأندية الرياضية.

وشملت المذكرة تعزيز مجالات التعاون في الجانب الرياضي، وتعزيز قدرات الشباب، واستثمار القدرات المهاراتية والمعرفية والبشرية لدى الفريقين.

حضر توقيع الاتفاقية من جامعة البترا البروفيسور محمود السلمان عميد كلية الآداب والعلوم، والدكتور هشام العميان رئيس قسم العلوم التربوية، والدكتور تاج الوديان، والسيد علاء عربيات مدير دائرة العلاقات العامة والدولية، والسيد محمد العزام رئيس قسم النشاط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة، والسيد يوسف داوود، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية في اتحاد الطائرة.

تأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها عمادة شؤون الطلبة مع عدد من الاتحادات الرياضية لبناء جسور التعاون بين الجامعة والاتحادات، وهي تهدف إلى تبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات المشتركة وخدمة المجتمع المحلي.

وثمن نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطائرة القطيشات دور جامعة البترا في التواصل مع الاتحادات الرياضية ومساهمتها في دعم الرياضة والرياضيين.