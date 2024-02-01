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المياه تستعرض أعمال مشروع دعم المجتمعات المضيفة للاجئين بالبلقاء/ سيحان

منذ ساعة واحدة
المياه تستعرض أعمال مشروع دعم المجتمعات المضيفة للاجئين بالبلقاء/ سيحان

وطنا اليوم – عقدت وزارة المياه والري/سلطة المياه بحضور مدير قضاء العارضة هيثم حجازي لقاءً حواريا مع المجتمع المحلي في سيحان بمركز شباب العارضه/جريش وذلك استكمالاً لمشروع دعم الإدارة التشاركية للموارد من أجل تحقيق استقرار الأوضاع في المجتمعات المضيفة للاجئين PRM) ) المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالنيابة عن الوزارة الإتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد).

وحضر اللقاء اعضاء وممثلين عن مختلف فئات المجتمع المحلي في المناطق المستهدفة من المشروع، بهدف عرض إنجازات المشروع ومناقشة جهود المؤسسات والجهات الممولة وتعاون المجتمع المحلي في إنجاح أعمال المشروع وتطلعاتهم لتحقيق الخدمة والمنفعة المرجوة لأهالي المناطق المستهدفة .
وثمن حجازي الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة المياه والري والوكالة الالمانية والصندوق الاردني الهاشمي في تحسين الواقع المائي في منطقة سيحان من خلال تحسين كفاءة التزويد المائي وتحسين الشبكات وجودة المياه بالإضافة إلى التشجيع على الاستخدام الأمثل للمياه وتقليل الفاقد من خلال التوعية والإرشاد السلوكي للمواطنين .

من جانبهم اثنى ممثلو المجتمعات المحلية على إنجازات المشروع وأهمية إشراك المجتمع بالعملية التنفيذية كشريك رئيسي لقطاع المياه
حضر اللقاء ممثلين عن المجالس المحلية ،شركة مياهنا ، القطاع التعليمي ،رائدات التغيير و ممثلين عن ذوي الاحتياجات الخاصة.


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