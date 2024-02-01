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الدفاع المدني يدعو للحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

منذ ساعة واحدة
الدفاع المدني يدعو للحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:حذرت مديرية الدفاع المدني، من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة في الأردن الخميس، والمصحوبة بكتلة هوائية باردة جدا.
وأكدت المديرية في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ضرورة أخذ الحيطة والحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خصوصا فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.
أيضا حذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا وزخات من الثلج.
كذلك حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.
وشددت على أهمية الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بأنواعها كافة، وتهوية المنزل بين الحين والآخر، داعية إلى عدم التردد بالإتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك


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