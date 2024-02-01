قبول 17 ألف طالب في مرحلة البكالوريوس للفصل الثاني في الجامعات الرسمية

وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي قبول أكثر من 17 ألف طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس ونحو 6 آلاف طالب وطالبة في مرحلة الدبلوم المتوسط ضمن وحدة تنسيق القبول الموحد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023-2024، بحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس.

وبحسب البيان، فقد تقرر “قبول (17665) طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس و(5871) طالباً وطالبة في مرحلة الدبلوم المتوسط” في البرنامج العادي في الجامعات والكليات الرسمية.

وأوضح البيان أن تحديد هذه الأعداد جاء “بناءً على عدة معايير من أهمها الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية لكل تخصص، إضافةً إلى الأخذ بعين الاعتبار كل من: العدد الذي تم التنسيب به من قبل مجلس أمناء كل جامعة، والعدد الذي نسبت به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار معايير الاعتماد الخاص لكل تخصص”.

إضافة إلى “قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها في الآونة الأخيرة، والتي نصت على تخفيض الأعداد المقررة للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 50%، استجابةً لنتائج دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية للعام 2023-2024، والتي أعلنها”، وفق البيان.