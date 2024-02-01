مصادر : أمريكا تعتزم تعزيز قاعدة البرج 22 بإرسال دفاعات جوية إضافية

وطنا اليوم:أفادت شبكة “سي بي إس” نقلا عن مصادر بأن واشنطن تعتزم إرسال دفاعات جوية إضافية إلى قاعدة البرج 22 على الحدود السورية الأردنية التي تعرضت لهجوم قتل على أثره 3 جنود أمريكيين.

وقالت المصادر إن القاعدة الواقعة على الحدود الأردنية السورية لم تتعرض للهجوم من قبل، ونظام الدفاع الجوي الخاص بها لم يكن على مستوى عال كما هو الحال في القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، التي تواجه هجمات باستمرار.

وتهدف أنظمة الدفاع الجوي المرسلة إلى الأردن إلى اعتراض الطائرات المسيّرة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرد الأمريكي على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين “قد يكون على عدة مستويات، وهو يحدث على مراحل ويدوم فترة معينة”.

يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرة مسيرة.

واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية وقالت إن “المقاومة الإسلامية” تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.