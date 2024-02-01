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تعليق دوام المدارس في الشوبك

منذ ثانيتين
تعليق دوام المدارس في الشوبك

وطنا اليوم:قرر مدير التربية والتعليم في الشوبك محمد سلامة الشقيرات، تعليق الدوام لليوم الخميس 2024/2/1، وذلك نظرا للأحوال الجوية السائدة.
وقال الشقيرات إن تعليق الدوام في مدارس الشوبك يأتي حفاظا على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية.
وشهدت المناطق الكائنة بين لواءي الشوبك والبترا، خصوصا مرتفعات الهيشة والحي، تساقطا لزخات ثلجية منذ ساعات الصباح الباكر.
وغطّى الضباب الكثيف تلك المناطق، ما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خصوصا في منطقة رأس النقب.
وحذرت مديرية الأمن العام من حدوث انزلاقات بسبب تماسك الثلوج على الطرقات، ووجود حالة من الانجماد، مشيرة إلى أن الطرق سالكة لكن بحذر.
وتتواجد كوادر الأمن العام لتقديم العون والمساعدة للمواطنين على مدار الساعة.
ويُتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، لفترات محدودة قد تشمل أجزاءً من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، وتكون أحياناً ممزوجة بالمطر. وتتسم فرصة تراكم خفيف على قمم الجبال الجنوبية العالية بالضعف، مع تضاءل شدة الهطول في ساعات المساء. وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، بحسب إدارة الأرصاد الجوية


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