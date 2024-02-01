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زخات ثلجية على مرتفعات الشوبك والبتراء

منذ ساعة واحدة
زخات ثلجية على مرتفعات الشوبك والبتراء

وطنا اليوم:شهدت المناطق الواقعة ما بين لواءي الشوبك والبتراء وخاصة مرتفعات الهيشة والحي، تساقط لزخات من الثلج منذ الساعة 8 صباح اليوم الخميس.
وأحاط ضباب كثيف بالمناطق مما أدى الى تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في منطقة رأس النقب.
وحذر مندوب إذاعة الأمن العام، من حدوث إنزلاقات بسبب تماسك الثلوج على الطرقات ووجود حالة من الإنجماد، مبيناً أن الطرق سالكة لكن بحذر، وتتواجد كوادر الأمن العام لتقديم العون والمساعدة للمواطنين.
ويطرأ اليوم الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جدا، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة خاصة في جنوب المملكة يصحبها الرعد أحيانا وتساقط حبات البرد.
كما يتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية ولفترات محدودة قد تشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، تكون أحيانا ممزوجة بالمطر، مع إحتمال ضعيف لتراكم خفيف فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، ومع ساعات المساء تضعف شدة الهطولات بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.


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