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بوران مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي

منذ ساعة واحدة
بوران مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي

وطنا اليوم:تقرر تعيين نارت بوران مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي، اعتبارا من تاريخ 1 شباط 2024.
ويمتلك بوران خبرة تزيد على 30 عاما في القطاع الإعلامي، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية الإماراتية، ونائب الرئيس الأول للبرامج والأخبار في شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN) في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وتولى سابقا منصب الرئيس التنفيذي ومدير الأخبار في “سكاي نيوز عربية” منذ عام 2011 إلى 2018، حيث أسهم في تأسيس القناة، وتشمل خبرته كذلك عددا من المناصب والمسؤوليات والأدوار المهمة التي شغلها سابقاً، بما فيها مدير تلفزيون وكالة “تومسون رويترز” في لندن، ومدير مركز الأخبار في تلفزيون أبوظبي، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
ويحمل بوران درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة “سيراكيوز” الأمريكية.
ويأتي تعيين بروان خلفا للزميل فهد الخيطان الذي قدم استقالته مستأذنا بالخروج بعد أكثر من سنتين ونصف السنة قضاها في موقعه.
وكان قد تقرر تعيين فهد الخيطان مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي، اعتبارا من تاريخ 23 أيار/مايو 2021.


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