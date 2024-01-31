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مبيعات السيارات الكهربائية تحقق نموا كبيرا بالأردن

منذ 3 ثواني
مبيعات السيارات الكهربائية تحقق نموا كبيرا بالأردن

وطنا اليوم:حققت مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة، نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وبفضل الدعم الحكومي المتمثل بالتشريعات المشجعة والمحفزة للاعتماد على الطاقة المتجددة، وشراء السيارات الكهربائية.
وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب، عكرمة محاسنة، انتشارا أكثر لسوق السيارات الكهربائية رغم ارتفاع تكاليف الشحن أخيرا، نتيجة الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب.
وأكد محاسنة أهمية النمو الاستثماري في المملكة في قطاع السيارات الكهربائية وطرح كل جديد في هذا الشأن.


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