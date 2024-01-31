الميثاق الوطني يعقد لقاءً حوارياً في اربد حول رؤيته للانتخابات القادمة

وطنا اليوم- عقد حزب الميثاق الوطني يوم امس الثلاثاء لقاءً حواريا في ديوان آل حجازي بمحافظة اربد حول رؤية الحزب حول الانتخابات القادمة بحضور الامين العام الدكتور محمد حسين المومني وعدد من اعضاء المكتب السياسي والهيئات الادارية في محافظة اربد واعضاء الحزب والمؤازرين .

في بداية اللقاء تحدث الأمين العام الدكتور محمد المومني عن مسيرة الحزب وطموحاته في المرحلة المقبلة وأكد على ثوابت الحزب وهي الدين والعرش والجيش ووحدتنا الوطنية وفلسطين. وتحدث عن عوامل قوة الحزب وميزاته بعد ان اصبح اكبر حزب في الاردن بعدد المنتسبين .

وقال الأمين العام ان هذا اللقاء جاء لنتحدث لكم حول رؤيتنا للانتخايات النيابية القادمة التي سترتكز على المؤسسية من خلال لجان حزبية مهنية والتشاور مع قواعدنا الانتخابية في كافة محافظاتنا وبوادينا ومخيماتنا الاردنية الواحدة ولنستمع فيه إلى آراءكم واقتراحاتكم وملاحظاتكم المقدرة لدينا.

في نهاية اللقاء دار نقاش موسع اتسم بالشفافية والصدق حول مشاركة الحزب بالانتخابات ، واشاد الحضور بقيمة وصدق هذا اللقاء الذي اتسم بالوضوح التام.