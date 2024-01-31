رفع أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) وتثبيت سعر السولار

وطنا اليوم:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الأربعاء اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-29 شباط المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الأول الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين ارتفاع سعر مادة البنزين 90 بمقدار (15) فلساً/لتر وارتفاع سعر مادة البنزين 95 بمقدار (20) فلساً/لتر، في حين لم يطرأ تغيير على سعر مادة الديزل.

وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (910) فلساً/لتر بدلاً من (895) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1150) فلساً/لتر بدلاً من (1130) فلساً/لتر، والابقاء على سعر السولار عند (720) فلساً/لتر.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر شباط المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

إلى ذلك، قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر شباط/فبراير المقبل بقيمة صفر.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إن القيمة هي نفسها التي تم تحديدها لشهر كانون الثاني/يناير الحالي.