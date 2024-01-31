هل بشر الخصاونة نيو ليبرالي ؟

فارس حباشنة

تلاحظون ان رئيس الحكومة بشر الخصاونة يصاب بالغضب و الاستفزاز عندما يوصف انه ليبرالي .

في الحكومة اعرف وزيرا ، امس في مناقشات الموازنة تحت القبة ، بعث لي رسالة يسألني ، ماذا يقصد النائب ماجد الرواشدة في وصف الحكومة و رئيسها بالليبرالية ؟!

الوزير يعتقد ان الليبرالية طبخة او ماركة ساعات او بذلة ، او عطر فرنسي، او نوع سيارت كهرباء .

انا استغربت سؤال الوزير .

و علاقتي به ضيقة و لازاحتها هكذا سؤال ، و علاقة في اطار وزير و صحفي .

و للامانة معاليه دمث و هاديء ، و مؤدب بمعنى انه قليل الكلام .

و اظرف خصال معاليه انه لا يهرف بما لا يعرف ، و متصالح مع ذاته .

واما رئيس الحكومة ، فلا اظن انه كمعالي الوزير لا يعرف ماذا تعني ليبرالية ؟!

مرة سمعت نائب مخبول وضع الرئيس الخصاونة في مرتبة وقدر ورمزية

الشهيد وصفي التل .

مقارنة ، اظن ان الرئيس شخصيا قدر انها مستحيلة و غير واقعية ، و انه في واد و ووصفي ومشروعه الوطني في واد ثان .

من المستعبد ان يكون كلام النائب ترك اثرا نفسيا لدى الخصاونة ، و اصيب في لحظة في متلازمة وصفي التل .

الخصاونة قد يكون ليبراليا و نيوليوالي من حيث لا يدري .

لم اسمع يوما خطابا كاملا للرئيس الخصاونة .

في مجلس النواب خطابه انفعالي و ردود فعل ، و خطاب مناسبات .

و من قبل ان يكلف في تشكيل الحكومة، الخصاونة ليس سياسيا ، و قدم الى الداور الرابع من المكاتب .

و الخصاونة بحكم اكثر من عامل و سبب موضوعي مندمج في تيار الليبرالين الجدد العابر للدولة، و اصبح منهم .

الليبراليون سيطروا على صناعة القرار الاردني .

و الليبراليون خطفوا دولة في لحظة .

و الليبراليون اخطر على الدولة من الاخوان المسلمين .

و فرضوا نهجا سياسيا و اقتصاديا .

وتبنوا سياسات الخصخصة و بيع اصول الدولة ، و تصفية القطاع العام و ” بيروقراط ” الدولة .

و اوصلوا المديونية الى حد جنوني ، و ثبتوا سياسة عدم الكفاءة في ادارات التنفيذ و التخطيط في الدولة .

حكومة بشر الخصاونة ، الا ما رحم ربي من وزراء قادمين من خلفيات وطنية مختلفة تبنت بتطرف نهج ليبرالي اقتصاديا .

وسارت في حرفية و تطرف في تبني سياسة اقتصادية ليبرالية في معالجة ازمة العجز و المالية العامة .

و تجاهلت الاصوات الوطنية الاخرى .

والحلول الاجتماعية و الاقتصادية و الادارية المغيبة عن قصد .

النواب ليس امامهم سوى اقرار الموازنة .

و لكن ، ما بقى صالحا للقول ، ان العملية السياسية و الانتخابات القادمة يبدو انعا محسومة .

و ان ثمة لون واحد سيكون هو الطاغي في ادارة الدولة ، انه اللون البرتقالي ، نيو ليبراليين و تحالفاتهم .

بالنسبة لبشر الخصاونة .

و من الطريف ان نائبا واحدا اكتشف ان حكومته نيو ليبرالية .