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الأردن يودع أربعينية الشتاء ويستقبل الخمسينية

منذ 3 ثواني
الأردن يودع أربعينية الشتاء ويستقبل الخمسينية

وطنا اليوم:تنتهي اليوم أربعينية الشتاء لتبدأ يوم غد الخميس خمسينية الشتاء التي تستمر حتى 21 آذار المقبل موعد الاعتدال الربيعي.
وقال الفلكي عماد مجاهد اليوم الأربعاء، إن العرب القدماء كانوا يحددون مواعيد الفصول وأيام البرد والحر ومواسم الزراعة والحصاد من مواعيد شروق النجوم وغروبها، وعرف هذا العلم عندهم بعلم الأنواء، وهو شبيه بعلم الأرصاد الجوية في العصر الحالي.
وأشار مجاهد إلى أن العرب قسموا خمسينية الشتاء إلى أربع فترات تسمى بالسعود، هي: سعد الذابح، وسعد الخبايا، وسعد السعود، وسعد بلع، ويستمر كل منها 12.5 يوم تقريبا.
وجاء اسم “سعد” بناء على خرافة تقول إن راعيا اسمه سعد كان ينوي السفر في يوم مشمس، فنصحه أبوه بالتزود بفراء وحطب، فلم يأخذ بالنصيحته، ظانّا أن الطقس لن يتغير، لكن في منتصف الطريق تلبدت السماء بالغيوم ثم هطلت أمطار وثلوج بغزارة، فلم يكن أمام سعد غير ذبح ناقته ليحتمي بأحشائها من البرد القارس، فكانت تسمية “سعد الذابح” لشدة برده.
وتبدأ فترة “سعد الذابح” عادة في أول شباط وتنتهي في الثالث عشر منه، يليها “سعد بلع” وتبدأ من 13 شباط وتنتهي في 25 منه، ويقال فيه إنه “مهما أمطرت الدنيا في هذه الأيام فإن الأرض تبتلع المياه بسرعة”، أما “سعد السعود” فيبدأ من 26 شباط وينتهي في 10 آذار، وفيه يسري النسغ في جذوع الشجر وأغصانها، فيما يبدأ “سعد الخبايا” يوم 10 آذار وينتهي في 22 منه، وفيه تخرج الأفاعي وخبايا الأرض من سباتها الشتوي معلنة انتهاء خمسينية الشتاء وبدء الربيع.
وتتخلل خمسينية الشتاء “المستقرضات”، وهي 7 أيام، 4 منها في آخر أيام شباط، و 3 في أوائل آذار، وتتميز بشدة البرودة.
وقال مجاهد، بحسب خبراء الأرصاد الجوية، فإن الاعتدال الربيعي لهذا العام يصادف يوم 20 آذار، وتحتفل به بعض البلدان فيما يسمى بـ “عيد النيروز”، ويتساوى فيه طول النهار والليل، ويبدأ شروق الشمس في القطب الشمالي بعد ليل طوله 6 أشهر، ويبدأ غروب الشمس لأول مرة في القطب الجنوبي بعد نهار مدته 6 أشهر.


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