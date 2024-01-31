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تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر

منذ ساعة واحدة
تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة إن مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر شباط المقبل لعام 2024 بقيمة صفر.
وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر كانون الثاني الحالي.


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