4.7 مليون دولار من كندا لدعم برنامج التعليم التقني والمهني في الأردن

وطنا اليوم:استقبلت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة ممثلة اليونسكو في الأردن السيدة مين جيونغ كيم ووفد رفيع المستوى من كندا برئاسة السيدة ماري كلود غرينون، المديرة التنفيذية لبرنامج تنمية الشرق الأوسط، لإطلاق برنامج المساعدة الفنية “تحويل التعليم التقني والمهني في الأردن”، من خلال هذا البرنامج الذي يمتد لأربع سنوات، تلتزم كندا بمبلغ 4.7 مليون دولار أمريكي لدعم الإصلاحات الرئيسية في التعليم المهني من أجل الاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل ومعالجة البطالة بين الشباب والفجوة بين الجنسين.

وتكمّل هذه المساعدة الفنية القرض الذي قدمته الحكومة الكندية للأردن لدعم تنفيذ المبادرة الخمسية “تحسين الوصول إلى التعليم وجودته في التعليم المهني من خلال تعزيز تكنولوجيا التعليم والصيانة”، والتي تدعم تحديث قطاع التعليم المهني في الأردن من خلال التجديد والتجهيز لورش العمل المهنية والارتقاء بتكنولوجيا التعليم في المدارس المهنية والأكاديمية.

ومن خلال برنامج المساعدة الفنية، ستعمل اليونسكو بشكل وثيق مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص والشركاء الوطنيين وأصحاب المصلحة الآخرين لتحسين جودة التعليم والتدريب التقني والمهني المقدم في المدارس العامة.

وسيتناول البرنامج قضايا مثل تعزيز الإرشاد والتوجيه المهني، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وأصحاب العمل، ورفع مستوى الوعي حول أهمية التعليم والتدريب التقني والمهني، وتعزيز قدرات معلمي التعليم والتدريب التقني والمهني، وتحسين مؤهلات خريجي التعليم والتدريب التقني والمهني من أجل إعداد الفتيات والفتيان بشكل أفضل لسوق العمل.