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قصف إسرائيلي على موقعين عسكريين في ريف درعا

منذ ساعتين
A picture taken on July 26, 2018, near the Ein Zivan settlement in the Israeli-annexed Golan Heights, shows smoke rising above buildings across the border in Syria during air strikes backing a government-led offensive in the southern province of Quneitra. - Syrian government forces raised the country's two-star flag on the frontier with the Israeli-occupied Golan Heights on Thursday, the Syrian Observatory for Human Rights said, four years since they were last deployed there. (Photo by Jack GUEZ / AFP)

وطنا اليوم:قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته أغارت على بنى تحتية للنظام السوري بمحافظة درعا، ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصفاً إسرائيلياً استهدف موقعين عسكريين في ريف درعا بجنوب سوريا.
وأوضح المرصد أن “صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعاً عسكرياً في منطقة تل الجموع، وآخر قرب قرية نافعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا مقابل الجولان”.
وذكر المرصد أنه لم ترد معلومات عن خسائر بشرية.


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