قصف إسرائيلي على موقعين عسكريين في ريف درعا

وطنا اليوم:قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته أغارت على بنى تحتية للنظام السوري بمحافظة درعا، ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصفاً إسرائيلياً استهدف موقعين عسكريين في ريف درعا بجنوب سوريا.

وأوضح المرصد أن “صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعاً عسكرياً في منطقة تل الجموع، وآخر قرب قرية نافعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا مقابل الجولان”.

وذكر المرصد أنه لم ترد معلومات عن خسائر بشرية.