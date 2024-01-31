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غزة: 150 شهيدا و 313 مصابا خلال 24 ساعة الماضية

منذ ساعتين
غزة: 150 شهيدا و 313 مصابا خلال 24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 26 ألفا و900 شهيد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد المصابين جراء العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي ارتفع أيضا ليصل إلى 65 ألفا و949 مصابا.
وأوضحت أن قوات جيش الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 150 شهيدا، و313 إصابة.


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