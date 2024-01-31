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النيابة العامة: لا إفراج لمن يطلق النار بنتائج التوجيهي

منذ 3 ساعات
النيابة العامة: لا إفراج لمن يطلق النار بنتائج التوجيهي

وطنا اليوم:قالت النيابة العامة، إنه لا إطلاق لسراح أي شخص يثبت قيامه بإطلاق العيارات النارية احتفالا بنتائج الثانوية العامة التكميلية، الخميس.
قرر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لعام 2023 في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الأول من شباط 2024، عبر الرابط www.tawjihi.jo.
وستعلن الوزارة في بيان لها الخميس نسب النجاح العامة ونسب النجاح في المباحث وتداريج المعدلات.


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