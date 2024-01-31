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الاحتلال يسحب اللواء الخامس من غزة ويقلص قواته بالحدود مع لبنان

منذ 3 ثواني
الاحتلال يسحب اللواء الخامس من غزة ويقلص قواته بالحدود مع لبنان

وطنا اليوم:أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن سحب اللواء الخامس للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في “إطار تقليص عدد القوات”.
ومنذ يومين، أعلنت قناة “كان”، التابعة لهيئة البث الرسمية، أنّه في إطار تقليص قوات الاحتياط بغزّة، سحب الجيش الاسرائيلي اللواءين 4 “كرياتي” و55 بعد انتهاء مهمتهما في قطاع غزة.
والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي سحب الكتيبة 7107 هندسة قتالية من غزة، بعد أشهر من المشاركة في القتال. ومنتصف كانون الثاني الجاري، سحب الفرقة 36، وهي واحدة من 4 فرق عسكرية دفع بها في الحرب على غزة.
كما سحب في أواخر كانون الأول الماضي، الكتيبة 13 في لواء غولاني (أحد ألوية النخبة)، بعد تكبدها خسائر فادحة في معارك حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
كما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص قواته المتمركزة في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، وإن فرقا أمنية محلية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنية في هذه المناطق.


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