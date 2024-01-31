الحكومة: إطار تشريعي لتوجيه صندوق دعم الطالب إلى المحتاجين

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن الحكومة تعمل على إطار تشريعي يرتكز إلى توجيه صندوق دعم الطالب إلى الطلبة المحتاجين.

وأضاف الخصاونة، في نهاية جلسة النواب اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستسعى إلى تحقيق توصيات مجلس النواب بشأن الموازنة احتراما لقاعدة الشراكة في خدمة الوطن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولحصافة التوصيات.

وأكد أن الحكومة ستستمر بنهجها بأن لا تعد إلا بما تستطيع أن تقوم به.