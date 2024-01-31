بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

الحكومة: إطار تشريعي لتوجيه صندوق دعم الطالب إلى المحتاجين

منذ 3 ثواني
الحكومة: إطار تشريعي لتوجيه صندوق دعم الطالب إلى المحتاجين

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن الحكومة تعمل على إطار تشريعي يرتكز إلى توجيه صندوق دعم الطالب إلى الطلبة المحتاجين.
وأضاف الخصاونة، في نهاية جلسة النواب اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستسعى إلى تحقيق توصيات مجلس النواب بشأن الموازنة احتراما لقاعدة الشراكة في خدمة الوطن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولحصافة التوصيات.
وأكد أن الحكومة ستستمر بنهجها بأن لا تعد إلا بما تستطيع أن تقوم به.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:27

#عاجل مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة بأغلبية 89 صوتا

12:18

شباب البادية على أعتاب ” المشاركة السياسية “

12:18

قفزة في أسعار 15 سلعة غذائية في مصر

12:08

بولتون يحذر من عودة ترمب إلى البيت الأبيض

11:55

في مشهد واضح، يثبت حزب إرادة أنه في المقدمة في الزرقاء، وذلك خلال مراسم افتتاح فرعه الرئيسي .. فيديو وصور

11:49

المشاقبة : بناء أربع غرف صفية كلف الدولة 80 ألف دينار

11:42

العسعس: ظروف وتحديات غير مسبوقة واكبت إعداد مشروع الموازنة

11:17

جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

11:16

زيارة ودية تعزز التعاون الثقافي بين السفارة الصينية وجامعة فيلادلفيا

11:11

والدة رئيس هيئة مكافحة الفساد في ذمة الله

11:03

الشبلي: المساعدات الأردنية التي تدخل إلى غزة براً باتت أكبر

10:58

تجديد شهادة الاعتماد البريطاني لجامعة البتراء

وفيات
والدة رئيس هيئة مكافحة الفساد في ذمة اللهوفيات الأربعاء 31-1-2024شكر على تعازِ .. من قبيلة بني صخر عامة وعشيرة الفايز خاصةوفيات الثلاثاء 30-1-2024وفيات الإثنين 29-1-2024