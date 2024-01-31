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#عاجل مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة بأغلبية 89 صوتا

منذ ساعة واحدة
#عاجل مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة بأغلبية 89 صوتا

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة 2024 بأغلبية 89 صوتا، وذلك بعد الاستماع لرد الحكومة على مشروع الموازنة.
وبدأ مجلس النواب، الأربعاء، بالاستماع لرد الحكومة على مشروع قانون الموازنة العامة 2024.
وقال وزير المالية محمد العسعس في كلمته إن الحكومة قامت بإصلاحات هيكلية عميقة وضعت فيها أسسا للاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصاد.
وأكد أن عجز الموازنة والدين العام في الأردن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن الحدود الآمنة.
وقال إن الموازنة جاءت داعمة لموقف الأردن السياسي المشرف والمدافع عن الحق في غزة وأطفالها وعن الأقصى ومقدساته.
وبين وزير المالية أن المعدلات التضخمية في الأردن من الأفضل على مستوى العالم.
وأشار العسعس إلى أنه سيجري دراسة توصيات النواب لتطوير قطاعات الاقتصاد الوطني.


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