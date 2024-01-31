قفزة في أسعار 15 سلعة غذائية في مصر

وطنا اليوم:شهدت أسعار العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية قفزات كبيرة في الأسواق المصرية خلال الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت مصادر تجارية لموقع “مصراوي”.

وجاءت الارتفاعات في أسعار هذه السلع بالأسواق المصرية خلال الأيام الأخيرة، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج، وعلى خلفية ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية إلى مستويات تقترب من 70 جنيها.

وتالياً أبرز هذه السلع التي ارتفعت ونسبة الارتفاع أو السعر بعد الزيادة، بحسب ما كشفت عنه هذه المصادر:

– اللحوم: زيادة بين 20 و30% ووصل سعر الكيلو الكندوز إلى 400 جنيه

– العلف: زيادة بين 30 و35% ليصل سعر طن الصويا إلى بين 32 و42 ألف جنيه، والذرة الصفراء إلى بين 13 و20 ألف جنيه، والعلف الخليط إلى 30 ألف جنيه (مقابل 23 ألف جنيه قبل الزيادة)

– الدواجن البيضاء: زيادة 11 جنيها في الكيلو ليصل إلى 74 جنيها

– البيض: سعر الكرتونة وصل إلى 136 جنيها بزيادة 7 جنيهات

– الدقيق: زيادة 35% منذ بداية يناير ليصل سعر الشيكارة وزن 50 كيلوجراما إلى 1100 جنيه

– الخبز السياحي: زيادة بنحو نصف جنيه في الرغيف ليصل إلى 1.5 جنيه في مناطق، وإلى جنيهين في مناطق أخرى أي بنسبة 100%

– الأرز: ارتفاع سعر الكيلو إلى بين 35 و40 جنيها

– الحديد: ارتفع سعر الطن بشركة حديد عز بالأسواق هذا الأسبوع إلى بين 57 و60 ألف جنيه مقابل 50 ألف جنيه الأسبوع الماضي

– الأجهزة الكهربائية: زيادة بنسبة 20% منذ بداية يناير الجاري

– السكر: ارتفاع بقيمة 2500 جنيه في الطن ليسجل 40500 جنيه

– مكرونة حواء: ارتفاع سعر الكيس وزن 400 جرام بنحو 3 جنيهات بالأسواق، إلى 15 جنيها

– زبدة فرن: ارتفع سعر الكيلو إلى 122.40 جنيه بالأسواق

– زيت صني: ارتفع سعر العبوة وزن 750 ملي إلى 66.67 جنيه

– تونة صن شاين: ارتفع سعر العبوة بقيمة 5 جنيهات بالأسواق إلى 70 جنيها

– ساندوتش سوبريم: رفعت شركة دومتي سعره بنحو جنيهين إلى 12 جنيها