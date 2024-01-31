في مشهد واضح، يثبت حزب إرادة أنه في المقدمة في الزرقاء، وذلك خلال مراسم افتتاح فرعه الرئيسي .. فيديو وصور

وطنا اليوم:افتتح حزب إرادة فرعه الرئيسي بمحافظة الزرقاء بحضور الأمين العام للحزب نضال البطاينة، ورئيس مجلس الفرع رئيس بلدية الزرقاء الكبرى م. عماد المومني، وعضو مجلس الحكماء الشيخ ضيف الله القلاب، وعضو المجلس الوطني للحزب النائب د. سليمان القلاب، وعضو المجلس المركزي رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، وعضو المجلس الوطني رئيس بلدية الهاشمية عبد الرحيم القلاب، وعضو المجلس المركزي نائب رئيس بلدية الزرقاء فتحي الخلايلة، وعضو مجلس الحكماء عزام صوان، ونائب الأمين العام لتمكين الشباب والمرأة وخدمة المجتمع د. ليث القهيوي، ونائب الأمين العام للعمليات والسجل المركزي والخدمات المساندة نضال البخاري وعدد من الأمناء العامين المساعدين، وعدد من أعضاء المجلسين الوطني والمركزي للحزب من أبناء محافظة الزرقاء، ونواب سابقين عن المحافظة من أعضاء الحزب، منهم : حمود الزواهرة، وردينة العطي، وأعضاء المجالس البلدية في المحافظة، وأعضاء اللامركزية من أعضاء الحزب، وعدد من رؤساء مجالس فروع حزب إرادة في المحافظات، وأعضاء مجلس فرع حزب إرادة في الزرقاء، وعدد غفير من أعضاء الهيئة العامة.

وأشاد رئيس مجلس الفرع المهندس عماد المومني بتجربة دخول تيار زرقاء نظيفة في حزب إرادة؛ وذلك تعبيرًا عن أهمية المرحلة التي يمر بها الوطن بعد إقرار قوانين الإصلاح السياسي المتمثلة بقانوني الأحزاب والانتخاب، والتي تعد من أهم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأكد المومني أن الأردن يسير بخطى ثابتة بمشروعه الإصلاحي مرحبًا بالجميع في مدينة الزرقاء، مدينة العسكر، الذين خاضوا معارك الشرف والبطولة، معبرًا عن اعتزازه بالمقاومة الفلسطينية، وموقف الأردن الداعم للأشقاء، رافضًا التشكيك بموقف الأردن الصلب الداعم للقضية الفلسطينية، مستذكرًا تضحيات الجيش الأردني الذي ألحق الهزيمة بالجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة.

وتحدث عن حزب إرادة كحزب حقيقي يمتلك رؤية ونهجًا واضحًا وبرنامجًا، وأمينًا عامًا نشيطًا، كما يضم كفاءات وطنية، وبحضور شبابي ونسائي، داعيًا أعضاء الحزب إلى الاستعداد للاستحقاقات الوطنية القادمة من إعداد برنامج الحزب والتحضير للانتخابات القادمة؛ لنثبت للجميع أن حزب إرادة حزب مؤسسي برامجي حقيقي، ويعبر عن نبض الشارع.

وعبر الأمين العام للحزب نضال البطاينة عن اعتزازه بمحافظة الزرقاء بكل اطيافها، مؤكدًا : ” إن مهمة حزب إرادة في الزرقاء كانت الأسهل؛ بسبب جهود تيار زرقاء نظيفة بأيادي نظيفة من جهة، ولأن الحزب تعامل مع الإدارة المحلية في المحافظة؛ وهي الأقرب لإحتياجات المواطن وهمومه ولها شرعيتها الشعبية، ولأن الزرقاء هي مدينة العسكر؛ حيث تضم فسيفساء الأردن الذي نعتز ونفتخر به “.

وهنأ البطاينة أبناء وبنات محافظة الزرقاء بافتتاح فرعهم في الزرقاء، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا افتتاح فرع مكاتب للحزب في الرصيفة والظليل.

وحيا البطاينة المقاومة الفلسطينية وجيشنا العربي الذي يخوضون المعركة دفاعًا عن الأمة وحدهم، مؤكدًا أن الأردن قدم ويقدم لفلسطين، ولا زالت القضية الفلسطينية قضيته الأولى، وقدَّم خلال العدوان على غزة الكثير من : مستشفيات ميدانية، وإنزال المساعدات، وعدم عودة سفير الكيان، والدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل وقف الحرب.

وعبر عن اعتزاز حزب إرادة والذي بات الحزب الأقوى على الساحة بهويتنا الوطنية الأردنية، وستبقى فلسطين بوصلتنا وتاجها القدس، وهذا ما جسده على الأرض حزب إرادة من خلال الوقفات على امتداد محافظات الوطن؛ وذلك سعيًا إلى نيل ثقة الوطن وقدرة الأحزاب الوطنية على قيادة الشارع.

وأشار إلى أن حزب إرادة يتعرض لشائعات من أعداء النجاح _ وهم قليلون _ يعملون لأنفسهم وليس لوطن؛ ولأن إرادة حزب نبت أردنيًا، ولم يجمع هويات، التفَّ حوله الأردنيون من كل بقاع المملكة، ويدفعوا من مالهم الخاص للحزب، فحزب إرادة حزب أردني خالص، لا يؤمن بالأجندات الخارجية، كما أنه ليس حزب حظوات في القوائم المحلية والوطنية في الانتخابات المقبلة.

وقدّم البطاينة شرحًا مفصلًا لأعضاء الهيئة العامة في الزرقاء حول أجندة الحزب التي يعمل عليها وفي مقدمتها برنامج الحزب الذي سينجز خلال شهرين من خلال 15 لجنة قطاعية، وملف الانتخابات الذي انتهج فيه الحزب نهج الشفافية والوضوح من خلال تشكيل لجنة تتمتع بالاستقلالية والنزاهة لوضع معايير للترشح.

وبين أن حزب إرادة قارب عدد منتسبيه إلى 7000 عضو، ولكن مناصريه هم أكثر بكثير، وأشار إلى أن نسبة المرأة في الحزب 40 بالمئة، ونسبة الشباب تقارب ذات النسبة، مؤكدًا أن الأمانة العامة التي تستمد شرعيتها من الهيئة العامة تسعى للتوسع في إشراك الأعضاء في خدمة الحزب فاستحدثت مكاتب للشباب والمرأة والعمل التطوعي.

وأعلن البطاينة مجددًا أن حزب إرادة حزبًا مؤسسيًا وليس حزب الرجل الواحد، وهذا ما يثبته الهيكل التنظيمي، وهيكلية الأمانة العامة، ولجان الحزب الفاعلة، معاهدًا الحضور بالعمل المخلص؛ خدمة للوطن والمواطن بعيدًا عن الأطماع الشخصية، مشددًا على ثوابت حزب إرادة، وهي : الوطن، والمواطن، والملك، والقوات المسلحة.

وتحدث في اللقاء رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي مباركا افتتاح فرع حزب إرادة في محافظة الزرقاء ووصفه بالأجمل، والذي يثبت حضور الحزب وقوته على الساحة من خلال عمله المؤسسي، معبرًا عن اعتزازه بالمقاومة الفلسطينية وتضحيات الشعب الفلسطيني الذي يواجه العدوان المستمر وبدعم غربي متواصل، كما تحدث أعضاء الحزب كل من : النائب سليمان القلاب، ونائب رئيس بلدية الزرقاء

فتحي الخلايلة، وعضو مجلس المحافظة الكابتن شريف عدنان، والإعلامية رشا عصفور، وأدار اللقاء محمد البوريني رئيس لجنة تحسين خدمات مخيم الزرقاء ، وجرى حوار مطول مع أعضاء الهيئة العامة في أجواء إيجابية وقفت على مختلف التفاصيل والملفات التي يعمل عليها الحزب التي تهدف إلى تمكين الحزب، والاستمرار بمسيرته ورؤيته نحو مملكة أردنية هاشمية ديمقراطية تعددية معتمدة على الذات قوية سياسيّا واقتصاديًّا وإجتماعيًّا ومؤسسيًّا.

يشار إلى أن عضو المجلس المركزي في الحزب النائب محمد جميل الظهراوي كان قد غاب عن الإجتماع بسبب وجوده خارج البلاد.